Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Schwerverkehrs- und Gefahrgutkontrollen durch

Augsburg (ots)

Gundelfingen a.d. Donau - Am Freitag (24.04.2026) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, Polizeiinspektion Dillingen, Verkehrspolizeiinspektion Augsburg, Autobahnpolizeistation Gersthofen sowie des Gewerbeaufsichtsamtes Augsburg eine gemeinsame Schwerlastkontrollstelle auf der Bundesstraße 16, Parkplatz Birkenried durch.

Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurden rund 20 Fahrzeuge überprüft, darunter Autos und Lkw, von denen drei Gefahrguttransporte waren.

Bei mehr als zehn Fahrern sowie zwei Unternehmern ahndeten die Beamten Verstöße. Bei einigen handelte es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem wurden Lenk- und Ruhezeitverstöße sowie eine fehlende Lizenz zum gewerblichen Güterverkehr festgestellt.

Besonders auffällig war die Kontrolle eines deutschen 7,5-Tonnen-Kippers, bei der die Beamten feststellten, dass sich der georgische Fahrer illegal in Deutschland aufhielt. Darüber hinaus führte er das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnisklasse. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und unterbanden die Weiterfahrt.

Im Rahmen der Kontrollen wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von über 4.500 Euro erhoben.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Aufenthalts und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den georgischen Fahrer.

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