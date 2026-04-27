Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Sonntag (26.04.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug ein Auto in der Dornierstraße.

Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein geparkter grauer BMW beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

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