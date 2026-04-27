Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Am Sonntag (26.04.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem unbekannten Fahrzeug ein Auto in der Dornierstraße.
Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein geparkter grauer BMW beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell