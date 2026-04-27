Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (26.04.2026) ereignete sich in der Halderstraße ein Verkehrsunfall. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 15:20 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Schießgrabenstraße, als er an einer Ampel abbremsen musste. Ein nachfolgender Zweiradfahrer fuhr auf das Auto auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 38-jährige Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Außerdem stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 38-Jährigen fest. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 38-Jährigen.

Der 38-Jährige sowie der 50-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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