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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (26.04.2026) kam es in einem Café in der Steingasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 19.15 Uhr gerieten ein 38-jähriger Mann sowie sein 22-jähriger Begleiter mit einer Gruppe aus einem 26-Jährigen sowie drei bislang unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen und traten der 26-Jährige sowie die unbekannten Begleiter auf den 38-jährigen Mann ein. Zudem griff einer der bislang unbekannten Täter den 22-jährigen Begleiter im Außenbereich mit einem Stuhl an.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

   -	Drei männliche Personen -	Dunkle Haare -	dunkle Kleidung -	Größe
ca. 1,75 m - 1,83 m

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323 2110 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen die drei unbekannten Täter.

Die Männer im Alter von 22, 26 und 38 Jahren besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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