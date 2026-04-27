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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (26.04.2026) ereignete sich am Klinkerberg ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Gegen 19:00 Uhr verlor ein 30-jähriger Autofahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit drei geparkten Autos. Zwei der Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschleudert. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab 1,5 Promille.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Die vier weiteren Insassen im Alter von 20, 27, 37 und 45 Jahren wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte das Auto sowie den Führerschein des 30-jährigen Fahrers sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.

Der 30-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige sowie der 45-Jährige besitzen ebenfalls die rumänische Staatsangehörigkeit, 20-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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