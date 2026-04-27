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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (26.04.2026) kam es in der Butzstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Gegen 22:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter, einen E-Scooter auf ein fahrendes Auto zu werfen. Der Fahrer konnte rechtzeitig bremsen und ausweichen, sodass kein Schaden entstand. Die Täter flüchteten anschließend in einen angrenzenden Park.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

   -	Zwei männliche Personen -	Alter ca. 14-16 Jahre -	Einer der 
Täter trug eine dunkelrote Jogginghose und ein weißes T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die unbekannten Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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