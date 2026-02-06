Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagnachmittag befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Bundesstraße von Langenfeld kommend und fuhr bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich der B285 und der B62 in Bad Salzungen ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Hämbach kommenden 51-jährigen Autofahrerin, die nach derzeitigen Erkenntnissen bei roter Ampel fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 49-Jährige sowie seine 41-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straßen waren fast zwei Stunden gesperrt.

