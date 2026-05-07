POL-COE: Lüdinghausen, K16/ Baggerschaufel gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben drei Baggerschaufeln von einem Baustellengelände an der K16 entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Dienstag (05.05.26) und 7 Uhr am Donnerstag (07.05.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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