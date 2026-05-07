POL-COE: Lüdinghausen, K16/ Baggerschaufel gestohlen

Coesfeld (ots) - Bei einem Überholmanöver auf der B58 sind in der Bauerschaft Brochtrup am Mittwoch (06.05.26) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 6.45 Uhr befuhren ein 45-jähriger Mann aus Münster und ein 25-jähriger Mann aus Hamm die Bundesstraße in Richtung Lüdinghausen. Der 25-Jährige scherte auf gerader Strecke zum Überholen aus. Als er sich auf Höhe des ...

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