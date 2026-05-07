Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Kalksbecker Weg einen schwarzen Peugeot Boxer aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (06.05.26) und 5.30 Uhr am Donnerstag (07.05.26) öffneten die Täter gewaltsam ein Schloss. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Dagegen entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einem weißen MAN- Transporter an der Rekener Straße. Zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (06.05.26) und 5 Uhr am Donnerstag öffneten die Täter gewaltsam ein Schloss. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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