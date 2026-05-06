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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Auf der K2 sind am Mittwoch (06.05.26) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 12.25 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Selm die Kreisstraße in Fahrtrichtung Nordkirchen. Im Einmündungsbereich Buxfort beabsichtigte ein 84-jähriger Autofahrer aus Selm nach links auf die Kreisstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Die 20-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war bis circa 14 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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