Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Auf der K2 sind am Mittwoch (06.05.26) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 12.25 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Selm die Kreisstraße in Fahrtrichtung Nordkirchen. Im Einmündungsbereich Buxfort beabsichtigte ein 84-jähriger Autofahrer aus Selm nach links auf die Kreisstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Die 20-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war bis circa 14 Uhr gesperrt.

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