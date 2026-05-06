Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Wette

Radfahrerin angefahren - Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen befuhr am 05.05.2026, gegen 07.50 Uhr, die Straße "An der Wette" in Dülmen. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte sie beim Rückwärtsfahren. Die Radfahrerin konnte zwar einen kompletten Sturz verhindern, verletzte sich bei dem Unfall jedoch am Knie.

Der Autofahrer flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln, vermutlich mit Coesfelder Kennzeichen (COE).

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

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