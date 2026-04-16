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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrerin bei Kontrolle ohne Führerschein aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) um 00.20 Uhr kontrollierten Polizisten auf der B 64 in Warendorf die Fahrerin eines Pkw. Die 23-Jährige aus Greven gab bei der Kontrolle zunächst falsche Personalien an. Als dies den Beamten bei der Überprüfung auffiel räumte die Grevenerin ein zur Zeit keinen Führerschein zu haben. Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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