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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein mit nicht versichertem Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 4 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Beckumer Straße in Ahlen einen Pkw. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 19-Jähriger aus Monheim am Rhein. Bei der Kontrolle machte der Mann zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht versichert war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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