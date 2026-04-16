POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein mit nicht versichertem Auto unterwegs
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 4 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Beckumer Straße in Ahlen einen Pkw. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 19-Jähriger aus Monheim am Rhein. Bei der Kontrolle machte der Mann zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht versichert war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.
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