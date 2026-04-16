POL-WAF: Oelde. Geparkten grauen VW Up beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (15.04.2026) in der Zeit von 15.20 Uhr bis 18.35 Uhr wurde in Oelde auf dem Parkplatz am Carl-Haver-Platz ein VW Up hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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