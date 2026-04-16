Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) um 13.10 Uhr kam es an der Zufahrt eines Verbrauchermarktes an der Römerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Beckumerin befuhr den Parkplatz in Richtung Römerstraße. Auf dem Radweg der Römerstraße fuhr eine 54-Jährige (ebenfalls aus Beckum) mit ihrem Pedelec in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

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