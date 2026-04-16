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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) um 13.50 Uhr kam es an der Kreuzung Hammer Straße / Kleiwellenfeld in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Hammer Straße in Richtung Hamm und hielt an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Hinter dem Mann fuhr eine 79-jährige Frau aus Sendenhorst. Diese fuhr auf den Pkw des Ahleners auf. Beide Personen wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Firma gereinigt. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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