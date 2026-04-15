Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Infostand der Verkehrsunfallprävention zur Eröffnung der Motorradsaison

Warendorf (ots)

Am kommenden Samstag (18.04.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr beteiligt sich das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Warendorf mit einem Infostand am Beginn der Motorradsaison. An der Porschestraße in Sassenberg findet die "Roadshow" statt. Unser Team wird dort mit Polizeimotorrädern und einem Infostand vertreten sein. Die Polizisten stehen für Fragen rund um das Thema Sicherheit zur Verfügung. Weiterhin ist geplant die Funktion einer Airbag-Weste vorzustellen.

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