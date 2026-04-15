Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Streitigkeiten eine Person mit Cuttermesser schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (20.04.2026) gegen 20.40 Uhr kam es an der Hauptstraße auf Höhe einer Apotheke in Beckum-Neubeckum zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz mit einem Cuttermesser verletzt wurde.

Zunächst war der 36-Jährige einer ihm bekannten 23-Jährigen aus Beckum gefolgt. Nachdem diese lautstark ihr Missfallen daran geäußert hatte, stellte sich ihr ein ihr bekannter 24-jähriger Mann (ebenfalls aus Beckum) zur Seite. Hieraus entwickelte sich eine ein körperliche Auseinandersetzung, bei der der 36-Jährige vom Beckumer mit einem Cuttermesser am Kopf verletzt worden sein soll. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige wurde zunächst festgenommen aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster wieder entlassen. Der Verletzte hat das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

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