PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Streitigkeiten eine Person mit Cuttermesser schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (20.04.2026) gegen 20.40 Uhr kam es an der Hauptstraße auf Höhe einer Apotheke in Beckum-Neubeckum zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz mit einem Cuttermesser verletzt wurde.

Zunächst war der 36-Jährige einer ihm bekannten 23-Jährigen aus Beckum gefolgt. Nachdem diese lautstark ihr Missfallen daran geäußert hatte, stellte sich ihr ein ihr bekannter 24-jähriger Mann (ebenfalls aus Beckum) zur Seite. Hieraus entwickelte sich eine ein körperliche Auseinandersetzung, bei der der 36-Jährige vom Beckumer mit einem Cuttermesser am Kopf verletzt worden sein soll. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige wurde zunächst festgenommen aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster wieder entlassen. Der Verletzte hat das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 09:57

    POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (14.04.2026) um 14.35 Uhr kam es an der Kreuzung Dreesstraße / Industriestraße in Warendorf-Freckenhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pedelec den Parklatz "Weberplatz" und fuhr von der Ausfahrt geradeaus auf die Dreesstraße. Auf der Industriestraße fuhr eine 31-Jährige Frau aus Warendorf in ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:56

    POL-WAF: Telgte. Lkw streift geparkten grauen Nissan und flüchtet

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (14.04.2025) um 11 Uhr wurde an der L 811 zwischen Telgte und Westbevern ein geparkter Nissan an der linken Seite beschädigt. Ein Zeuge vernahm einen Knall und sah einen Lkw in Richtung Westbevern fahren. Dieser hatte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren gestreift. Nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Gibt es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren