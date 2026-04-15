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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Autofahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am heutigen Mittwoch (15.04.2026) um 7.35 Uhr kam es auf der L 830 zwischen Warendorf-Milte und Ostbevern zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw der mit einer Person besetzt war befuhr die L 830 in Richtung Ostbevern. In Höhe der Unfallstelle kollidierte sein Fahrzeug mit einem Reh. Durch den Aufprall wurde das Rehwild in den entgegenkommenden Pkw einer 51-jährigen Frau aus Ostbevern geschleudert. Das Reh durchschlug die Frontscheibe. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr 16-jähriger Beifahrer aus Ostbevern wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme verständigt. Die Unfallstelle bleibt voraussichtlich noch bis in den späten Vormittag gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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