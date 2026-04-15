Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Lkw streift geparkten grauen Nissan und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (14.04.2025) um 11 Uhr wurde an der L 811 zwischen Telgte und Westbevern ein geparkter Nissan an der linken Seite beschädigt. Ein Zeuge vernahm einen Knall und sah einen Lkw in Richtung Westbevern fahren. Dieser hatte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren gestreift. Nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Gibt es weitere Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben? Wer kann Angaben zum flüchtigen Lkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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