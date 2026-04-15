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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zusammenstoß von Motorrad und Pkw. Eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (14.04.2026) um 7 Uhr kam es an der Kreuzung Schmedehausener Straße / Ladbergener Straße in Ostbevern-Brock zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Pkw die Schmedehausener Straße aus Ostbevern kommend. An der Kreuzung fuhr sie weiter geradeaus in Richtung Schmedehausen. Ein 54-Jähriger aus Saerbeck befuhr mit seinem Motorrad die Ladbergener Straße in Richtung Westbevern. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Saerbecker wurde hierbei verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf auf circa 11.000 Euro geschätzt.

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Telefon: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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