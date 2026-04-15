Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Seat Ibiza beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (13.04.2026) 18.30 Uhr bis Dienstag (14.04.2026) 6.45 Uhr wurde in Ahlen an der Wallstraße ein geparkter Seat Ibiza an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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