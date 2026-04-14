Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 14-jähriger Fahrer eines E-Scooter nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 13.04.2026, gegen 18.06 Uhr kam es in der Telgter Bauerschaft Raestrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger aus Warendorf lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Jugendliche mit einem nicht versicherten E-Scooter einen Wirtschaftsweg und kam aus noch unbekannten Gründen zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der unbehelmte Fahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahme-Team aus Münster angefordert. Der E-Scooter wurden sichergestellt.

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