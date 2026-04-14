PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 14-jähriger Fahrer eines E-Scooter nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 13.04.2026, gegen 18.06 Uhr kam es in der Telgter Bauerschaft Raestrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger aus Warendorf lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Jugendliche mit einem nicht versicherten E-Scooter einen Wirtschaftsweg und kam aus noch unbekannten Gründen zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der unbehelmte Fahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahme-Team aus Münster angefordert. Der E-Scooter wurden sichergestellt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 13:28

    POL-WAF: Beckum. Zeugen melden Jugendlichen mit Pistole

    Warendorf (ots) - Am Freitag (10.04.2026) gegen 7.45 Uhr meldeten Zeugen auf der Sternstraße in Beckum einen Jugendlichen, der dort mit einer Pistole hantieren sollte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Polizisten einen 16-jährigen Beckumer auf der Windmühlenstraße feststellen und kontrollieren. Dieser versuchte zunächst während der Kontrolle zu flüchten, das misslang ihm. Die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:26

    POL-WAF: Hamm / Ahlen. Alkoholisierte Autofahrerin leistet erheblichen Widerstand

    Warendorf (ots) - Am Samstag (11.04.2026) gegen 23.10 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw auf der Münsterstraße in Hamm-Heesen, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Das Fahrzeug konnte durch Polizisten an der Von-Staden-Straße in Ahlen angehalten werden. Am Steuer saß eine 25-jährige Ahlenerin. Die Beamten stellten eine ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 12:35

    POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Samstag (11.04.2026) 10 Uhr bis Sonntag (12.04.2026) 19 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Bauernschaft Hörste in Warendorf-Milte ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren