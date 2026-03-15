Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Das neue gemeinsame Feuerwehrgerätehaus für den Wangener Löschzug-Nord ist mit dem Einzug der Abteilungen Karsee und Leupolz, nun offiziell in Betrieb genommen worden.

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Wangen im Allgäu (ots)

Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug-Nord Das lang ersehnte gemeinsame Haus für die Feuerwehrabteilungen von Karsee und Leupolz, konnte am vergangenen Freitag nun endlich bezogen werden. Gegen 20.00 Uhr meldeten die beiden Abteilungen ihre bisherigen Standorte bei der integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben ab und meldeten sich am neuen gemeinsamen Standort mit dem Funkrufnamen "Florian Wangen 300" an. Ein wirklich optisch schönes und absolut funktionales Feuerwehrgerätehaus, das sich zudem sehr schön in die Allgäuer Landschaft fügt, gilt als Leuchtturmprojekt in Baden-Württemberg. Neben den Kameraden der Einsatzabteilungen, waren auch die Jugendfeuerwehr und die Kameraden der Altersabteilung zu diesem besonderen Ereignis gekommen. Die Ehrenkommandanten, der Kreisbrandmeister und sogar Innenminister Thomas Strobel, nahmen des Haus im laufe des Abends noch in Augenschein. Die offizielle Einweihung ist nun für den 08. Mai angesetzt, die dann natürlich mit einem Tag der offenen Tür, allen Bürgern die Gelegenheit gibt, das Haus im Detail zu besichtigen und mit der Feuerwehr zu feiern! (areissner-28.02.2026/Pressestelle FFW)

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