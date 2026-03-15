Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wangen-Leupolz Thomas Fischer bleibt Abteilungskommandant, Andreas Wagner ist sein neuer Stellvertreter

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Wangen im Allgäu (ots)

Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Leupolz konnte Abteilungskommandant Thomas Fischer auf einen gut gefüllten Saal blicken. Neben den Mitgliedern der Einsatzabteilung, war auch die Feuerwehrjugend und die Altersabteilung zahlreich vertreten. Vertreter des Ortschaftsrates, der Nachbarfeuerwehr Karsee und der Stadtverwaltung, waren ebenso der Einladung gerne gefolgt. In seinem Rückblick, über das vergangene Jahr, berichtete Thomas Fischer über insgesamt zehn Einsätze. Der mutmaßliche Absturz eines Segelflugzeuges bei Weihers, stellte sich glücklicherweise als Notlandung dar, dafür forderte der Großbrand eines Ökonomiegebäudes in Saamen, alle Einsatzkräfte über viele Stunden. Auch weil die Löschwasserversorgung, teilweise über Tankzüge und Güllefässer unterstützt werden musste. Alleine in diesem Einsatz wurden in Summe, rund 680 Einsatzstunden von den Kameraden geleistet. Um genau für solche außergewöhnlichen Einsätze fit zu sein, sind Übungen und Fortbildungen unerlässlich. Im zurückliegenden Jahr wurden daher 12 gemeinsame Proben mit der Nachbarwehr aus Karsee durchgeführt. Weitere Sonderproben, speziell für die Atemschutzgeräteträger und die Maschinisten ergänzten den Probenplan. An Aus- und Fortbildungen nahmen 17 Kameraden teil, drei davon absolvierten das Leistungsabzeichen in Bronze. Weitere Termine zur Kameradschaftspflege rundeten den Jahreskalender im angenehmen Sinne ab. Bei Veranstaltungen in der Ortschaft unterstützten die Feuerwehrangehörigen, in gewohnter Weise ebenfalls vielseitig das Dorfleben in Leupolz. Fischer dankte ausdrücklich allen Mitgliedern der Wehr, die sich in ihren jeweiligen Funktionen überaus engagiert und verlässlich für das Feuerwehrleben einsetzen. Ein spezieller Dank ging selbstverständlich an seinen langjährigen Stellvertreter Manuel Hack, der sich aus beruflichen Gründen aus diesem Amt zurückzieht und nicht mehr zur Wahl steht. Worte des Dankes gingen ebenso an die Stadtverwaltung Wangen, für die Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller, an der Versammlung teilnahm. Für das professionelle Miteinander ging ein großer Dank an die Feuerwehrführung Wangen und die Abteilungsführung in Karsee. Das gemeinsame Projekt, des neuen Feuerwehrgerätehauses, für den Löschzug-Nord (Karsee-Leupolz), hat von allen Beteiligten viel gefordert. Nun steht im Frühjahr die lang ersehnte Vollendung des Neubaus an und soll im Mai, mit einem Tag der offenen Tür gebührlich gefeiert werden. Im weiteren Verlauf gab Schriftführer Stefan Fricker wieder einen detaillierten Rückblick in die Ereignisse des letzten Jahres. Das die Nachwuchsförderung in Leupolz auf soliden Beinen steht, zeigte der Bericht der Jugendfeuerwehr über ihre Aktivitäten. Derzeit zählt die Jugendabteilung-Nord 16 Mitglieder, von denen 13 aus Leupolz und 3 aus Karsee stammen. Die Jugendlichen berichteten von zahlreichen Übungen und Freizeitaktivitäten die über das Jahr hinweg, mit viel Spaß und Freude, absolviert wurden. Einen positiven Kassenbericht konnte Christoph Wandel verlesen, der auf eine gut aufgestellte Kameradschaftskasse schließen ließ. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, was folglich zur einstimmigen Entlastung des Kassiers führte. Grußworte folgten vom scheidenden Stadtjugendfeuerwehrwart Günther Göser. Er dankte für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Er möchte sein Amt in jüngere Hände geben und wird bei der anstehenden Wahl nicht mehr antreten. Die Grußworte von Ortsvorsteher Josef Müller hoben den Stolz auf die örtliche Feuerwehr und die Wichtigkeit für das Gemeinwohl hervor. Für die Stadt Wangen war es Nikolai Müller der den Dank als Kernbotschaft des Abends bezeichnete und das Engagement und die Leistungsqualität als nicht selbstverständlich bezeichnete. Stadtbrandmeister Christoph Bock, sprach von einem vorbildlichen gemeinsamen Miteinander, aller Funktionsträger, getragen von Kompetenz und Verlässlichkeit. Bei den Wahlen zum Abteilungskommandanten stellte sich Amtsinhaber Thomas Fischer erneut zur Wahl und konnte sich über ein hervorragendes Ergebnis freuen. Somit liegen die Geschicke der Abteilungsfeuerwehr in Leupolz für die kommenden fünf Jahre weiterhin in seinen Händen. Da sein bisheriger Stellvertreter Manuel Hack nicht mehr zur Wahl antrat, galt es einen Nachfolger und neuen Verantwortlichen für diese Funktion zu finden. Zu Wahl stellte sich Andreas Wagner, der von der Versammlung mit höchstmöglicher Stimmenzahl in dieses Amt gewählt wurde. Auch der Abteilungsausschuss musste turnusgemäß neu gewählt werden. Er besteht nun aus den folgenden sechs Mitgliedern: Christoph Wandel, Stefan Fricker, Tobias Kiene, Christian Wandel, Hubert Sonntag und Christoph Sigg. Auch der Kassier Christoph Wandel und Schriftführer Stefan Fricker bleiben weiterhin in ihren Ämtern tätig. Bei den anstehenden Beförderungen, wurde Christoph Brezel zum Oberfeuerwehermann befördert. In den Rang eines Hauptfeuerwehrmannes wurden Fabian Diem, Jakob Sigg und Christoph Sigg erhoben. Ein Geschenk gab es für das langjährige Ausschussmitglied Josef Fricker, der nun aus dem Ausschuss scheidet. Er war 15 Jahre lang Ausschussmitglied und hat so maßgeblich zur Entwicklung der Feuerwehr in Leupolz beigetragen. Auch für Manuel Hack gab es ein Geschenk der Mannschaft, als Dank und Erinnerung an seine langjährige Tätigkeit im Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten. Thomas Fischer bedankte sich bei der Geschenkübergabe nochmals ausdrücklich für zehn spannende und ereignisreiche Jahre, voller Herausforderungen und erreichter Ziele, getragen von der Kraft und dem Geist der Kameradschaft. (areissner/23.01.2026-Pressestelle FFW)

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