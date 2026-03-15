Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Karsee Im Schützenhaus Karsee fand die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wangen-Karsee statt.

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Wangen im Allgäu (ots)

Abteilungskommandant Patrick Rudhart begrüßte die aktiven Feuerwehrangehörigen sowie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung. Als Gäste konnte er die Ortsvorsteher Christoph Bahr und Josef Müller, Stadtbrandmeister Christoph Bock mit seinem Stellvertreter Christian Beck sowie Stadtjugendfeuerwehrwart Günther Göser mit Stellvertreter Volker Graf begrüßen. Von der Nachbarabteilung war der stellvertretende Abteilungskommandant Manuel Hack anwesend. In seinem Jahresrückblick berichtete Kommandant Rudhart von insgesamt fünf Einsätzen im Jahr 2025, die sich aus vier Einsätzen der technischen Hilfeleistung sowie einem Brandeinsatz zusammensetzten. Zusätzlich leistete die Abteilung gemeinsam mit der Feuerwehr Leupolz an vier Tagen den Brandsicherheitswachdienst beim Festival "Allgäu's Finest". Die Zusammenarbeit mit der Nachbarabteilung Leupolz verlief auch im vergangenen Jahr wieder sehr kameradschaftlich. Seit der letzten Generalversammlung hatten elf Gesamtproben sowie zwölf Gruppenproben gemeinsam mit der Abteilung Leupolz stattgefunden. Ergänzt wurde das Übungsprogramm durch Sonderproben sowie gemeinsame Übungen mit benachbarten Feuerwehren. Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, dessen Fertigstellung kurz bevorstand und bei dem bereits zahlreiche Stunden an Eigenleistungen durch die Kameraden erbracht worden waren. Schriftführer Cedric Kugel berichtete über Einsätze, Proben und kameradschaftliche Veranstaltungen. Auch die Jugendfeuerwehr des Löschzugs Nord blickte auf ein aktives Jahr mit regelmäßigen Übungen und gemeinsamen Aktivitäten zurück. Kassier Jürgen Peter stellte anschließend den Kassenbericht vor und wurde für die ordnungsgemäße Kassenführung entlastet. Im Rahmen der Versammlung wurden mehrere Beförderungen ausgesprochen. Vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann wurden Fabian Schädler und Pascal Schöllhorn befördert. Vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann wurden Saskia Wensauer, Carsten Völker, Alexander Rudhart und Christian Detzel befördert. Florian Schwan wurde vom Feuerwehrmann zum Löschmeister befördert. Das Leistungsabzeichen in Bronze legten erfolgreich Marius Haller, Manuel Jäger, Fabian Schädler, Karle Scharpf, Florian Schwan, Raphael Reber, Dominik Schöllhorn, Cedric Kugel sowie Gruppenführer Jürgen Peter ab. Zudem erwarben die Jugendfeuerwehrangehörigen Lean Schaaf und Alexander Reimann erfolgreich die Feuerwehr-Leistungsspange. Eine besondere Ehrung erhielt Uwe Wensauer für 40 Jahre Feuerwehrdienst. Ludwig Reber wurde für seine langjährige Tätigkeit als Gerätewart mit einem Präsent gewürdigt. Neu in die Feuerwehr aufgenommen und per Handschlag verpflichtet wurden Sebastian Stützenberger und Adrian Stützenberger. In den Grußworten der Gäste wurde die gute Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen hervorgehoben. Dabei wurde insbesondere auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem anstehenden Zusammenzug und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses eingegangen. Trotz großer Bemühungen habe der geplante Einzug vor Weihnachten nicht realisiert werden können. Der Feuerwehr Karsee wurde für ihren Einsatz und das gezeigte Engagement gedankt. Mit einer guten Mannschaftsstärke, moderner Ausbildung und dem neuen Feuerwehrgerätehaus sieht sich die Feuerwehr Karsee auch für die Zukunft gut aufgestellt. (Bericht/Foto: FF-Abt. Karsee)

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