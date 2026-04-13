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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen melden Jugendlichen mit Pistole

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.04.2026) gegen 7.45 Uhr meldeten Zeugen auf der Sternstraße in Beckum einen Jugendlichen, der dort mit einer Pistole hantieren sollte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Polizisten einen 16-jährigen Beckumer auf der Windmühlenstraße feststellen und kontrollieren. Dieser versuchte zunächst während der Kontrolle zu flüchten, das misslang ihm. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm eine schwarze Spielzeugpistole (Softair) mit der Plastikkugeln verschossen werden konnten. Die Pistole wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet. Anschließend wurde er an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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