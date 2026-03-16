Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall: Auto fährt in Leitplanke

Kirchhundem (ots)

Am 13.März kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L553. Ein 27-Jähriger, der von Oberhundem in Richtung Würdinghausen unterwegs war, kam mit seinem Auto in einer Rechtskurve in der Nähe des Abzweigs Selbecke aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sein Auto mit einer Leitplanke. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

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