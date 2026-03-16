PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall: Auto fährt in Leitplanke

Kirchhundem (ots)

Am 13.März kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L553. Ein 27-Jähriger, der von Oberhundem in Richtung Würdinghausen unterwegs war, kam mit seinem Auto in einer Rechtskurve in der Nähe des Abzweigs Selbecke aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sein Auto mit einer Leitplanke. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 17:33

    POL-OE: Polizei hält Mann mit Messer auf

    Attendorn (ots) - Am 15. März gegen 14.10 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiger Mann gemeldet, welcher randalierte und ein Messer bei sich trug. Polizeibeamte trafen den 31-jährigen Mann in der Dortmunder Straße im Beisein einer Frau an. Als die Ordnungshüter sich näherten, bedrohte der Mann die Polizisten mit einem Messer und lief auf die Beamten zu. Diese gaben daraufhin zwei Warnschüsse ab. Den Polizisten ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:11

    POL-OE: Crashkurs in Olpe 2026

    Kreis Olpe (ots) - Keine leichte Kost: Die Kreispolizeibehörde Olpe informierte in ihrem Crashkurs erneut hunderte junge Menschen zum Thema sicheres Autofahren. Am 11. März fand die Veranstaltung in der Stadthalle in Olpe statt. Zuvor waren Schülerinnen und Schüler diverser Schulen bei der Reihe in Lennestadt sowie in Attendorn dabei. Jeder Unfall ist einer zu viel. Bei der Veranstaltung "Crash Kurs NRW" folgen Schülerinnen und Schüler Schilderungen selbsterlebter ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:10

    POL-OE: Auto stößt mit Laterne zusammen

    Attendorn (ots) - Auf der L697 zog sich ein 56-Jähriger am 12. März bei einem Alleinunfall Verletzungen zu. Gegen 16.17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Straße "Am Zollstock" in Richtung "Am Wassertor". Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Der Autofahrer verletzte sich durch die Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren