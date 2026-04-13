POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert mit unversichertem E-Scooter unterwegs
Warendorf (ots)
Am Freitag (10.04.2026) um 19.45 Uhr fiel Polizisten in Oelde auf der Warendorfer Straße der Fahrer eines E-Scooters auf, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Ennigerlohers ergab sich der Verdacht das der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der E-Scooter war nicht versichert. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell