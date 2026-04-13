Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Warendorf (ots)

Am Freitag (10.04.2026) um 19.45 Uhr fiel Polizisten in Oelde auf der Warendorfer Straße der Fahrer eines E-Scooters auf, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Ennigerlohers ergab sich der Verdacht das der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der E-Scooter war nicht versichert. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein.

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