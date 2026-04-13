Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (12.04.2026) um 8.45 Uhr kam es an der Kreuzung K 1 / K 20 in Warendorf-Hoetmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Pkw die K 1 aus Richtung Ennigerloh kommend und wollte die K 20 in Richtung Freckenhorst überqueren. Hier fuhr ein 46-Jähriger aus Ennigerloh in Richtung Hoetmar. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Ennigerloher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

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