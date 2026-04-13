POL-WAF: Warendorf. Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Sonntag (12.04.2026) um 8.45 Uhr kam es an der Kreuzung K 1 / K 20 in Warendorf-Hoetmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Dortmunder befuhr mit seinem Pkw die K 1 aus Richtung Ennigerloh kommend und wollte die K 20 in Richtung Freckenhorst überqueren. Hier fuhr ein 46-Jähriger aus Ennigerloh in Richtung Hoetmar. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Ennigerloher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell