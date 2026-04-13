Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrer bei Unfall alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Samstag (11.04.2026) um 21.55 Uhr kam es auf der L 793 in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße in Richtung Oelde. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete im Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

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