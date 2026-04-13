POL-WAF: Sendenhorst. Gegen blauen Opel Corsa gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag (11.04.2026) um 21.55 Uhr kam es auf der L 793 in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße in Richtung Oelde. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete im Graben. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Sie ordneten die ...

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