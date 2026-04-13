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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Grauen VW beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (10.04.2026) 19.30 Uhr bis Samstag (11.04.2026) 19 Uhr wurde an der Gestütstraße in Warendorf ein geparkter VW T-Roc hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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