POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Samstag (11.04.2026) 10 Uhr bis Sonntag (12.04.2026) 19 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Bauernschaft Hörste in Warendorf-Milte ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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