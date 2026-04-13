Polizei Warendorf

POL-WAF: Hamm

Ahlen. Alkoholisierte Autofahrerin leistet erheblichen Widerstand

Warendorf (ots)

Am Samstag (11.04.2026) gegen 23.10 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw auf der Münsterstraße in Hamm-Heesen, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Das Fahrzeug konnte durch Polizisten an der Von-Staden-Straße in Ahlen angehalten werden. Am Steuer saß eine 25-jährige Ahlenerin. Die Beamten stellten eine deutliche Alkoholisierung fest. Als die Einsatzkräfte die Frau zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache bringen wollten, trat diese einem Polizisten ins Gesicht. Gegen die weiter folgenden Maßnahmen wehrte sie sich massiv und verletzte einen anderen Beamten leicht. Die Polizisten brachten sie zur Polizeiwache in Ahlen, wo der 25-Jährigen eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Anschließend brachten sie die Beamten in das Polizeigewahrsam. Der Beamte, der den Tritt ins Gesicht erhalten hatte, konnte seinen Dienst nicht fortsetzen und musste ärztlich behandelt werden. Der Zweite verblieb im Dienst. Gegen die Ahlenerin sind Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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