Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt/Walstedde. Jugendliche vermisst - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Aktuell laufen Suchmaßnahmen nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Drensteinfurt/Walstedde.

Die Walstedderin wird bereits seit Dienstag (07.04.2026) vermisst - der Aufenthaltsort ist weiter unbekannt.

Ein Bild gibt es in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/200605

Sie wird wie folgt beschrieben:

Dunkelblond, blau, schlanke Statur, circa 1.70 Meter groß, Zahnspange oben und unten.

Hinweise bitte an die Polizei Warendorf Tel.: 02581/600-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de oder direkt unter folgendem Link: https://formulare.polizei.nrw/de/hinweis?v=1654171444139&t=missing_persons&id=3964&nid=200605#/8a647afc-f8d1-4150-b5d3-3d5494426a72/0b40d4fe-5521-4769-ba64-9033f300ee0a/1

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