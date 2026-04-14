POL-WAF: Warendorf. Grauen VW Passat angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag (10.04.2026) gegen 7.45 Uhr meldeten Zeugen auf der Sternstraße in Beckum einen Jugendlichen, der dort mit einer Pistole hantieren sollte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Polizisten einen 16-jährigen Beckumer auf der Windmühlenstraße feststellen und kontrollieren. Dieser versuchte zunächst während der Kontrolle zu flüchten, das misslang ihm. Die Einsatzkräfte ...

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