POL-WAF: Sassenberg. Grauen VW Golf erheblich beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Dienstag (14.04.2026) in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr wurde am Daimlerring in Sassenberg ein geparkter VW Golf an der linken Seite erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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