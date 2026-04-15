Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (14.04.2026) um 14.35 Uhr kam es an der Kreuzung Dreesstraße / Industriestraße in Warendorf-Freckenhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pedelec den Parklatz "Weberplatz" und fuhr von der Ausfahrt geradeaus auf die Dreesstraße. Auf der Industriestraße fuhr eine 31-Jährige Frau aus Warendorf in Richtung Westernfelder Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 64-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1.700 Euro.

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