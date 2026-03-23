Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hannover stellen zwei Graffititäter auf frischer Tat

Hannover (ots)

In der vergangenen Woche gelang Einsatzkräften der Bundespolizei die Festnahme zweier Personen, nachdem sie beim Besprühen einer Wand von Bahnanlagen aufgefallen sind. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtete ein Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hannover im Bereich Herschelstraße, wie eine Frau (deutsch, 29) eine Wand zu den Bahnanlagen mit Farbe besprühte. Ihr Begleiter (deutsch, 22) stand währenddessen augenscheinlich "Schmiere" und beobachtete das Umfeld. Der Beamte forderte weitere Zivilkräfte an und hielt sich verdeckt.

Der 22-Jährige wurde beim Zugriff sofort festgenommen. Seine 29-jährige Begleiterin ergriff schlagartig die Flucht, konnte jedoch unmittelbar durch die verfolgenden Beamten eingeholt und ebenfalls festgenommen werden. Vor Ort entdeckten die Beamten ein frisches Graffiti sowie Farbspraydosen und diverse szenetypische Gegenstände in einer mitgeführten Tasche. Sämtliche Gegenstände wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Auch ihre Smartphones wurden beschlagnahmt.

Die beiden Beschuldigten wurden der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Hannover zugeführt und ihre Identitäten festgestellt. Während der 22-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer Graffitistraftaten polizeilich in Erscheinung trat, war die Frau bislang nicht auffällig geworden. Sie wurde in der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei beiden Personen an, wobei diverse Beweismittel und digitale Datenträger sichergestellt werden konnten. Nach Abschluss der Durchsuchungen wurden die beiden Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ein.

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