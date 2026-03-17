Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Hannover und der Polizeidirektion Hannover mit einer Anreiseempfehlung

Hannover (ots)

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig und weitere Veranstaltungen am Wochenende - Polizei und Bundespolizei rechnen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Am Freitag, 20.03.2026, finden im Stadtgebiet Hannover mehrere Veranstaltungen statt. Neben zwei Fußballspielen werden Konzert- und Showbesuchende für zwei weitere Großveranstaltungen im Stadtgebiet erwartet. Polizei und Bundespolizei rechnen insbesondere rund um die Veranstaltungsorte sowie auf den Hauptverkehrsachsen und im Bahnverkehr mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Um 18:30 Uhr empfängt Hannover 96 Eintracht Braunschweig zum Niedersachsenderby in der 2. Fußball-Bundesliga in der Heinz-von-Heiden-Arena. Parallel dazu spielt Hannover 96 II um 18:30 Uhr im Eilenriedestadion gegen den VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord. Darüber hinaus findet am Freitagabend ein Konzert des Künstlers Clueso in der Swiss-Life-Hall statt. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, der Konzertbeginn ist für 20:00 Uhr vorgesehen. Ebenfalls um 20:00 Uhr tritt der Comedian Felix Lobrecht in der ZAG-Arena auf dem Messegelände vor Publikum auf.

Durch die parallel stattfindenden Veranstaltungen ist im gesamten Stadtgebiet, insbesondere rund um die genannten Veranstaltungsorte mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Im Umfeld des Stadions stehen nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Auf den Zufahrtsstraßen sowie im direkten Umfeld der Veranstaltungsorte ist daher weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen. Zusätzlich weist die Polizei darauf hin, dass es aufgrund von Bauarbeiten insbesondere zwischen Ricklinger Kreisel und Tönniesbergkreisel in beiden Fahrtrichtungen sowie zwischen Tönniesbergkreisel und Wettbergen auf der Bundesstraße 217 zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Die Polizei empfiehlt daher, möglichst frühzeitig anzureisen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Aktuelle Verkehrsinformationen stehen unter www.vmz-niedersachsen.de sowie über entsprechende Navigationsdienste (z.B. die NUNAV-App) zur Verfügung.

Auch im Bahnverkehr rechnet die Bundespolizei mit einer deutlich erhöhten Auslastung. Insbesondere auf den Strecken Braunschweig - Hannover - Braunschweig, Wolfsburg - Hannover - Wolfsburg sowie Hildesheim - Hannover - Hildesheim kann es zu stark frequentierten Zügen und Bahnhöfen kommen. Besonders betroffen sind die Hauptbahnhöfe Braunschweig, Hannover sowie der Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof.

Für die Anreise von Besucherinnen und Besuchern aus Braunschweig wird unter anderem ein Entlastungszug der Westfalenbahn eingesetzt. Dieser fährt um 15:31 Uhr ab Braunschweig Hauptbahnhof direkt zum Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof. Nach Spielende fährt der Zug um 21:32 Uhr von dort wieder zurück nach Braunschweig.

Reisenden aus Braunschweig, die über Hannover Hauptbahnhof ankommen, wird empfohlen, von dort mit den S-Bahnlinien S1, S2 oder S5 ab Gleis 1 bis zum Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof weiterzufahren. Von dort ist die Heinz-von-Heiden-Arena und die Swiss-Life-Hall zu Fuß erreichbar.

Besucherinnen und Besucher aus Hannover, die mit der Bahn anreisen, können am Hauptbahnhof in die Stadtbahnen der ÜSTRA umsteigen. Von der unterirdischen Station fahren die Linien 3, 7 (Richtung Wettbergen) sowie 9 (Richtung Empelde) bis zur Haltestelle Waterloo, von der das Stadion ebenfalls zu Fuß erreichbar ist.

Die Bundespolizei weist zudem darauf hin, dass in den Zügen auf den genannten Streckenverbindungen eine Allgemeinverfügung gilt. Diese untersagt unter anderem das Mitführen von Glasflaschen, Glasbehältnissen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen sowie Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenständen.

Die Polizeidirektion Hannover beabsichtigt für das Fußballspiel, rund um das Fußballstadion, den Einsatz einer Drohne für die Aufnahme von Bildern aus der Luft. Dieses Einsatzmittel ist geeignet der Gesamteinsatzführung einen Überblick über komplexe Geschehnisse im Kontext des Stadionbesuchs zu verschaffen und ggf. potenzielle Konflikte aus der Luft zeitnah zu erkennen, um ggf. Störungen oder Straftaten durch ausgewählte polizeiliche Maßnahmen schnellstmöglich zu verhindern. Personenbezogene Daten, soweit keine rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden nicht erhoben und nicht gespeichert.

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