Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zwei Frauen heimlich auf der Toilette fotografiert; Bundespolizei Braunschweig nimmt 36-Jährigen Täter fest

Hannover (ots)

Sonntagnachmittag hielt sich ein Mann (36) in der Damentoilette der örtlichen WC-Anlage im Hauptbahnhof Braunschweig auf. Doch anstatt sein Geschäft zu verrichten, hatte er offenbar anderes im Sinn. Er fotografierte unter einer Kabinenwand hindurch die 18- und die 47-jährigen deutschen Geschädigten. Eine Geschädigte bemerkte die Tat und alarmierte die Bundespolizei. Eine Streife konnte den 36-jährigen Deutschen vorläufig festnehmen und der Dienststelle am Hauptbahnhof Braunschweig zuführen.

Bei der Durchsuchung des Deutschen wurde das Mobiltelefon und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen strafrechtlich ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Mitführens des Teleskopschlagstocks.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er aus der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell