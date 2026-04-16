POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.04.2026 10.43 Uhr "Beckum. Bei Streitigkeiten eine Person mit Cuttermesser schwer verletzt" Korrektur der Tatzeit
Warendorf (ots)
Die Tat ereignete sich am Dienstag (14.04.2026) gegen 20.40 Uhr.
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