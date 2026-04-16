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Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.04.2026 10.43 Uhr "Beckum. Bei Streitigkeiten eine Person mit Cuttermesser schwer verletzt" Korrektur der Tatzeit

Warendorf (ots)

Die Tat ereignete sich am Dienstag (14.04.2026) gegen 20.40 Uhr.

Originalmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6255780

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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