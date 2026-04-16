POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.04.2026 10.43 Uhr "Beckum. Bei Streitigkeiten eine Person mit Cuttermesser schwer verletzt" Korrektur der Tatzeit

Warendorf (ots) - Am Dienstag (20.04.2026) gegen 20.40 Uhr kam es an der Hauptstraße auf Höhe einer Apotheke in Beckum-Neubeckum zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz mit einem Cuttermesser verletzt wurde. Zunächst war der 36-Jährige einer ihm bekannten 23-Jährigen aus Beckum gefolgt. Nachdem diese lautstark ihr Missfallen ...

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