Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Autofahrerin prallt gegen Baum

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) um 14.30 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 81-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Beim Vorbeifahren an einem stehenden Bus geriet sie gegen die linksseitige Bordsteinkante, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Seniorin wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell