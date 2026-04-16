Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) um 16.30 Uhr kam es auf der L 792 (Oelder Straße) zwischen Ennigerloh und Oelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Motorrad die L 792 in Richtung Oelde. Er scherte zum Überholen zweier vorrausfahrender Pkw aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 82-Jährigen aus Ennigerloh der die Strecke in entgegengesetzer Richtung befuhr. Der Beckumer stürzte und verletzt sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 792 bis circa 18 Uhr voll gesperrt.

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