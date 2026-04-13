POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Borchen (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist am Sonntagmittag, 12. April, zwischen 12.00 Uhr und 12.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Mecklenburger Weg in Borchen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher nutzte die kurze Abwesenheit der Anwohner, um über eine Terrassentür in das Gebäude einzusteigen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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