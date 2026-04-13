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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Borchen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Sonntagmittag, 12. April, zwischen 12.00 Uhr und 12.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Mecklenburger Weg in Borchen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher nutzte die kurze Abwesenheit der Anwohner, um über eine Terrassentür in das Gebäude einzusteigen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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