Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte

Münster. Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) gegen 1 Uhr wollten Polizisten in Telgte einen Pkw-Fahrer kontrollieren. Die Anhaltesignale missachtete der Fahrer, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr über die B 51 in Richtung Münster. In Münster versuchte er sich weiterhin einer Kontrolle zu entziehen. Schließlich hielt er sein Fahrzeug auf der Wiener Straße in Münster an. Beim Fahrer handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Münster. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Bei der Verfolgung kam es zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

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