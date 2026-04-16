POL-WAF: Beckum. Einbruch in Sporthalle

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (15.04.2026) gegen 4 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Beckumer Straße in Ahlen einen Pkw. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 19-Jähriger aus Monheim am Rhein. Bei der Kontrolle machte der Mann zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der ...

mehr