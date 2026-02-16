PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fahrdienstleiter der DB AG bedroht und beleidigt

Wismar (ots)

Am Abend des 14. Februar 2026 informierte die DB AG die Bundespolizeiinspektion Rostock darüber, dass ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Täter einen Mitarbeiter der DB AG bedroht und beleidigt sowie eine Fensterscheibe des Fahrdienstleitergebäudes am Bahnhof Dorf Mecklenburg beschädigt habe.

Die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Wismar trafen den tatverdächtigen Mann, der inzwischen seine Reise fortgesetzt hatte, am Bahnhof Bad Kleinen an und identifizieren ihn. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert in Höhe von 1,52 Promille. Ersten Erkenntnissen nach schlug der 22-Jährige, nachdem der Mitarbeiter der DB AG das Ansinnen des Mannes bezüglich der Bestellung eines Taxis negierte, gegen eine Fensterscheibe des Fahrdienstleitergebäudes, so dass diese zerbrach. Begleitend hierzu habe er den Fahrdienstleiter mit Schlägen bedroht und beleidigt. Über einen gültigen Fahrausweis verfügte der Mann nicht.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den 22-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung, der Sachbeschädigung und des Erschleichens von Leistungen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobile
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
und mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

