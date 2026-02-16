Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Fahrdienstleiter der DB AG bedroht und beleidigt
Wismar (ots)
Am Abend des 14. Februar 2026 informierte die DB AG die Bundespolizeiinspektion Rostock darüber, dass ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Täter einen Mitarbeiter der DB AG bedroht und beleidigt sowie eine Fensterscheibe des Fahrdienstleitergebäudes am Bahnhof Dorf Mecklenburg beschädigt habe.
Die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Wismar trafen den tatverdächtigen Mann, der inzwischen seine Reise fortgesetzt hatte, am Bahnhof Bad Kleinen an und identifizieren ihn. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert in Höhe von 1,52 Promille. Ersten Erkenntnissen nach schlug der 22-Jährige, nachdem der Mitarbeiter der DB AG das Ansinnen des Mannes bezüglich der Bestellung eines Taxis negierte, gegen eine Fensterscheibe des Fahrdienstleitergebäudes, so dass diese zerbrach. Begleitend hierzu habe er den Fahrdienstleiter mit Schlägen bedroht und beleidigt. Über einen gültigen Fahrausweis verfügte der Mann nicht.
Die Bundespolizisten leiteten gegen den 22-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung, der Sachbeschädigung und des Erschleichens von Leistungen ein.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell