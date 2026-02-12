PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität im Bahnbereich

Rostock (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte am gestrigen Tag gemeinsam mit Kräften der MKÜ Bad Bramstedt, Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, der kommunalen Ordnungsbehörde und der DB Sicherheit einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität im Bahnbereich durch. Die Einsatzkräfte kontrollierten am Hauptbahnhof Rostock und am Bahnhof Güstrow insgesamt 134 Personen und durchsuchten 103 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Im Ergebnis leiteten die Beamten sechs Ermittlungsverfahren aufgrund verschiedener Delikte ein:

   - Zwei Fälle unerlaubten Aufenthalts
   - Urkundenfälschung
   - Verstoß gegen das Waffengesetz
   - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (geringe Menge)
   - Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Zudem identifizierten die Einsatzkräfte in sieben Fällen gesuchte Personen und übermittelten die gewonnenen Daten an die ausschreibenden Behörden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock

